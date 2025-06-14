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Yeşilyurt’ta 4 Araç Kaza Yaptı

KAZA BİLGİLERİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olay, yerel saat 19.00 civarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi.

KAZADA KİMLER YER ALDI?

M.K. yönetimindeki 58 AES 254 plakalı minibüs, H.Ö. kontrolündeki 44 FB 417 plakalı otomobil, F.C.’nin kullandığı 44 T 0338 plakalı ticari araç ve T.O. tarafından idare edilen 36 BA 007 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda minibüste yolcu olan N.Ç. yaralandı. Yaralının durumunun hayati tehlike taşımadığı bildirildi.

ARAÇLARDA HASAR OLDU

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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