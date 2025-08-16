Yeşilyurt’ta ambulans kaza yaptı

AMBULANS KAZAYA KARIŞTI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, kaza ihbarına müdahale etmek için yola çıkan bir ambulans başka bir trafik kazasına karıştı. Olayda yaralanan olmuyor, ancak araçlarda maddi hasar meydana geliyor. Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşiyor.

KAZA ANINI İÇEREN DURUM

Edinilen bilgilere göre, bölgede meydana gelen bir trafik kazasına müdahale etmek üzere yola çıkan sağlık ekiplerine ait ambulans, seyir halindeyken başka bir kazaya karışıyor. Çarpışma sonucunda ambulans ve kazaya karışan diğer araçlarda maddi hasar oluşuyor. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatılıyor.