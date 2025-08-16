Haberler

Yeşilyurt’ta ambulans kaza yaptı

AMBULANS KAZAYA KARIŞTI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, kaza ihbarına müdahale etmek için yola çıkan bir ambulans başka bir trafik kazasına karıştı. Olayda yaralanan olmuyor, ancak araçlarda maddi hasar meydana geliyor. Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşiyor.

KAZA ANINI İÇEREN DURUM

Edinilen bilgilere göre, bölgede meydana gelen bir trafik kazasına müdahale etmek üzere yola çıkan sağlık ekiplerine ait ambulans, seyir halindeyken başka bir kazaya karışıyor. Çarpışma sonucunda ambulans ve kazaya karışan diğer araçlarda maddi hasar oluşuyor. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Adana’da Güvenlik Uygulaması Yapıldı

Adana'da polis, metro duraklarında vatandaşların güvenliğini artırmak için uygulama yaptı. Şüpheli kişiler üzerinde GBT sorgusu ve üst araması gerçekleştirildi, olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
Haberler

Hakkari’de Asker Arkadaşları Buluştu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1986-1988 yıllarında görev yapmış askerler, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Çorum'da bir buluşma gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.