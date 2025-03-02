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Yeşilyurt’ta Depo Yangını Maddi Hasara Neden Oldu

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YANGIN OLAYI MALATYA’DA YAŞANDI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir evin depo olarak değerlendirilen kısmında yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre, saat 21.30 civarında Yesilkaynak Mahallesi’nde bulunan müstakil bir evde hurda malzemelerin bulunduğu bölümde yangın çıktı. Malzemelerin tutuşması sonucu oluşan yangın, ihbar edilmesinin ardından bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangında yaralanan kimse bulunmuyor ancak maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

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