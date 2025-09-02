Haberler

Yeşilyurt’ta Düşen Kız Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, 7 katlı bir apartmanın 1’inci katındaki dairenin penceresinden düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Olay, Zaviye Mahallesi Tasasız Sokak’ta gece saatlerinde gerçekleşti.

YARALANMA VE HASTANEYE KALDIRILMA

Ailenin yanında yaşayan Z.K. (14), odasının penceresinde sigara içtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Z.K.’nın hastanede tedavisi devam ediyor ve olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı Real Betis’e Kıralık Verdi

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralık olarak transfer etti. Amrabat, önceki sezonda 39 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetmişti.
Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Tekirdağ Çorlu'da, alkollü bir sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı, fakat polis tarafından yakalandı. Sürücü, ehliyetini kaybetmenin pişmanlığını yaşayıp, polislere teşekkür etti.

