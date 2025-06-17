Yeşilyurt’ta Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN BÜYÜKÇE HASAR VERDİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, ilçenin Topraktepe Mahallesi’nde gerçekleşti.

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir evin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. İhbar üzerine hızlıca bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALANAN YOK, MADDİ HASAR VAR

Yangında yaralanan kimse olmamasına rağmen, maddi hasar ortaya çıktı. Yangının boyutu, evin durumu hakkında bilgi verilmedi.