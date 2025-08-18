Haberler

Yeşilyurt’ta İş Makinesi Çukura Düştü

YOL ÇÖKMESİ SONUCUNDA İŞ MAKİNESİ DÜŞTÜ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yol yapım çalışmaları esnasında bir iş makinesi, meydana gelen çökme nedeniyle oluşan çukura düştü. Bu olayda iş makinelerinin operatörü yaralandı. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleşti.

AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Edinilen bilgilere göre, yol yapımı sırasında zemin çökmesi nedeniyle bir iş makinesi çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren kurtarma çalışmaları sonucunda operatör bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karşıyaka, Yeni Formalarını Tanıttı

Karşıyaka, yeni sezon formalarını futbol, basketbol ve voleybolda tanıttı. Futbol takımının özel forması, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a ithaf edildi.
Bein Sports Canlı Maç İzle!

Bein Sports'un canlı maç yayınlarını takip etmek isteyenler, telefon ve bilgisayarlarıyla kesintisiz erişim sağlayabilirler. 18 Ağustos 2025 için yayın kaynakları araştırılmakta.

