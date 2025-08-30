Yeşilyurt’ta Kavga, Bacak Yarası

OLAYIN GERÇEĞİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan bir kavga tedirginlik yarattı. Olay, saat 15.45 civarında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan galericiler sitesinde gerçekleşti. İddialara göre, E.A.’nın çalıştığı işyerine gelen Ö.D. arasında bir tartışma patlak verdi.

TARTIŞMA VE YARALANMA

Alacak verecek meselesi üzerine başlayan tartışma esnasında, Ö.D., E.A.’ya çay bardağını fırlatarak olayları daha da gergin hale getirdi. Sonrasında önce havaya ateş açan Ö.D., ardından sol bacağından kendini yaraladı. Olayın duyulmasının ardından, polis ve sağlık ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine yönlendirildi.

SALGIN DOKTORLARI VE SORUŞTURMA

Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede bir adet boş kovan tespit edildi. E.A. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Bu olayla ilgili olarak başlatılan inceleme süreci devam ediyor.