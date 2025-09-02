Haberler

Yeşilyurt’ta Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA YERİNDE TRAJİK OLAY

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen bir kazada, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilyurt ilçesi Ekinli köyü civarında gerçekleşti. Tokat’tan Konya istikametine doğru ilerleyen Muhammet Kılınç’ın kullandığı 42 DNU 27 plakalı Volkswagen marka otomobil, aniden kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı doğrultusunda, kaza yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi. Kazanın sonucunda sürücü Kılınç olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan iki kişi hafif yaralı olarak Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuantum Yarışmaları, Bilişim Vadisi’nde Gerçekleşiyor

TEKNOFEST Kuantum Teknolojileri Yarışması'nın finalinde, yazılım ve donanım dalında 10 takım yarışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kuantum teknolojilerinin gelişimine katkı sağladıklarını duyurdu.
Haberler

Adıyaman’da otomobil takla attı

Adıyaman'da bir otomobil direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada ölü veya yaralı bulunmazken, araçta hasar meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.