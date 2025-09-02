Yeşilyurt’ta Kaza, Sürücü Hayatını Kaybetti

KAZA YERİNDE TRAJİK OLAY

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen bir kazada, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilyurt ilçesi Ekinli köyü civarında gerçekleşti. Tokat’tan Konya istikametine doğru ilerleyen Muhammet Kılınç’ın kullandığı 42 DNU 27 plakalı Volkswagen marka otomobil, aniden kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı doğrultusunda, kaza yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri gönderildi. Kazanın sonucunda sürücü Kılınç olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan iki kişi hafif yaralı olarak Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.