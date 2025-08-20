Haberler

Yeşilyurt’ta Otomobil Ters Döndü, Yaralı

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil devrilip ters döndü. Bu kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, saat 20.00 civarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Galericiler Sitesi yakınlarında gerçekleşti.

YARALILAR İÇİN HIZLI MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, bölgede seyir halinde bulunan T.Y. yönetimindeki 06 AV 0679 plakalı Honda marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi ve ters döndü. Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızlıca polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, yaralıyı araçtan kurtardı ve hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Haberler

Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.