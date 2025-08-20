Yeşilyurt’ta Otomobil Ters Döndü, Yaralı

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil devrilip ters döndü. Bu kaza sonucunda 1 kişi yaralandı. Olay, saat 20.00 civarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Galericiler Sitesi yakınlarında gerçekleşti.

YARALILAR İÇİN HIZLI MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, bölgede seyir halinde bulunan T.Y. yönetimindeki 06 AV 0679 plakalı Honda marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle devrildi ve ters döndü. Kaza sırasında araçta sıkışan sürücü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızlıca polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, yaralıyı araçtan kurtardı ve hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili olarak inceleme çalışmaları devam ediyor.