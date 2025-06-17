Yeşilyurt’ta Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN OLAYI YEŞİLYURT’TA GERÇEKLEŞTİ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir konutta meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Topraktepe Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir evin mutfak kısmında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının alınmasının ardından, hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan kimse olmazken, yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.