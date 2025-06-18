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Yeşilyurt’taki Yangın İtfaiyece Söndürüldü

YANGIN ÖĞLE SAATLERİNDE NEDEN OLDU

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen bahçe yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, Malatya-Sivas karayolunun Yeşilyurt-Şahnahan bölgesinde öğle saatlerinde gerçekleşti.

KONTROL ALTINA ALINDI VE İNCELEME BAŞLATILDI

Alınan bilgilere göre, bahçelik alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa süreli bir paniğe yol açan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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