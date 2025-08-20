Yetenek Kaşifi Projesi Eğitim Hedefli

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa hayata geçirdiği “Yetenek Kaşifi Projesi” sayesinde çocukların yeteneklerine uygun eğitim almaları sağlanıyor. Proje ile 6 yaşındaki çocukların bilişsel ve sportif yetenekleri analiz edilerek bu doğrultuda eğitim almaları amaçlanıyor. Spor becerileri yüksek olan çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde; bilişsel becerileri ön planda olanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda eğitim alarak gelişimleri devamlı izlenecek.

PROJENİN TANITIMI YAPILDI

Gaziantep Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu’nda gerçekleştirilen projenin tanıtım ve açılış töreninde konuşma yapan Vali Yardımcısı Sedat Sezik, böyle bir organizasyona tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sezik, “Gaziantep olarak ‘Eğitim Şehri Gaziantep’ dedik. Yine Gaziantep diyoruz ve inşallah bugün burada Gaziantep FK’nin 10 yıl sonraki kalecisine, 10 yıl sonraki forvetine hitap ettiğimi düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda Gaziantep’ten nice sporcular yetiştireceğimize inanıyorum.” şeklinde ifade etti.

ÇOCUKLARIN YETENEKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların yeteneklerini erken yaşta keşfetmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Önce çocukların taramasını yapacağız. Sonra yeteneklerini keşfedeceğiz. Bunu da öğretmenlerin gözetiminde yapacağız. Bu sistemi hayata geçirdiğimizde hep birlikte başarmış olacağız.” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, eğitim için harcanan her emeğin er ya da geç karşılığını bulacağını belirtirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri “Yetenek Kaşifi Projesi” için protokol imzaladı. Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, okul idarecileri ve birçok öğretmen katıldı.