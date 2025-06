Yetenek Sizsiniz İçin Jüri Belirlendi

YETENEK SİZSİNİZ PROGRAMI JÜRİ ÜYELERİ

Türkiye’nin en özgün yeteneklerini keşfetmek ve herkesin kalbini çalacak kazananı bulmak için jüri üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener. Programın sunuculuğu ise Alp Kırşan’a emanet. Onlarca sanatçı ve unutulmaz yetenek, bu jüri üyeleri ile birlikte yaz ekranlarının en büyük şovunda bir araya geliyor.

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 tarihinde İstanbul’un Levent semtinde dünyaya geldi. Eski futbolcu olan babasının ve kendisinden büyük bir abisinin bulunduğu bir ailede büyüdü. 2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olup, Best Model of World yarışmasında ise üçüncü olarak büyük bir başarı kazandı. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan Kırşan, zamanla oyunculuk da yaptı. 2007 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda “Oyunun Oyunu” adlı tiyatro oyununda sahne alarak profesyonel yaşamına adım attı.

Alp Kırşan, televizyon kariyerine Sabah Şekerleri programında Özlem Yıldız ile birlikte sunuculuk yaparak başladı. Bu süreçte, ünlü komedyen Jim Carrey’e benzetiliyordu. 2006 yılında “Buzda Dans” yarışmasına katılan Kırşan, eğitmeni Julia Novikov’a ilan-ı aşk etti. 2011 yılında “Yok Böyle Dans” programına katıldı ve Özge Ulusoy’un ardından ikinci olarak dikkat çekti. Acun Medya ile olan işbirliği ile Survivor yarışmasına katıldı ve 2012 yılında 33 yaşında iken ikinci oldu. Survivor sunuculuğu ve Yetenek Sizsiniz programının sunuculuğunu da üstlendi.

AİLE HAYATI

Alp Kırşan, 27 Ekim 2014 tarihinde oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlandı. 13 Aralık 2014’te Acun Ilıcalı’nın nikah şahitliğinde Zeynep ile evlendi. Çiftin 10 Aralık 2015 tarihinde dünyaya gelen bir oğlu var. Alp Kırşan’ın toplamda iki çocuğu bulunuyor.