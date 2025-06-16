Yetenek Sizsiniz Seçmeleri Hızla Devam Ediyor

YAZ EKRANINI ŞENLENDİRECEK YARIŞMANIN SEÇMELERİ DEVAM EDİYOR

Yaz ekranını renklendirmeye hazırlanan yarışmanın seçmeleri hızla sürüyor. Yarışma için başvurular Türkiye’nin dört bir yanından gerçekleştiriliyor ve ön eleme turlarını geçen katılımcılar, jüri ve halk oylamasıyla finale yükselebiliyor. Peki, Yetenek Sizsiniz 2025’te nerede çekilecek? Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve birbirinden güçlü jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda bir araya gelecek.

EDA ECE TUNCER’İN KİŞİSEL HAYATI VE KARIYERİ

Eda Ece Tuncer (evlilik öncesi soyadı Uzunalioğlu; d. 20 Haziran 1990, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversitede sahne aldığı bir tiyatro oyunu sayesinde eski menajeri Tümay Özokur’un dikkatini çekmiş ve ajansa kaydolmuştur. Menajerinin ona Gani Müjde ile tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır. Ece, çocukluğundan itibaren birçok alanda eğitim almış ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde yer alırken, Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki başrolüyle ilk büyük deneyimini yaşamıştır. Ardından Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. En son olarak, 2018-2023 yılları arasında FOX’ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde rol almıştır. Ece, dizilerin yanı sıra film projelerinde de görev almış, Kızım İçin (2013) gibi filmlerde başrol oynamıştır.

HANDE YENER’İN HAYATI VE SANAT YAŞAMI

1973 yılının Ocak ayında İstanbul’da doğan Hande Yener, baba tarafından aslen Muğla Marmaris’lidir. 1.64 cm boyu ve 55 kilo ağırlığı ile dikkat çeken sanatçının burcu oğlaktır. Yıldız Yazıcı ile Erol Özyener çiftinin kızı olan Hande Yener’in babası bir dönemde profesyonel futbol oynamıştır ancak 2012 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Yener, yalnızca seslendirdiği şarkılarla değil, aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliğiyle de Türk müziğine birçok başarılı eser kazandırmıştır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, 1990 yılında henüz 17 yaşındayken bir evlilik yapmış ve bu evliliğinden 1991 doğumlu Çağın Kulaçoğlu isminde bir oğlu olmuştur. Oğlu, müzik dünyasında başarılı işler yapmaktadır. Hande Yener, 2015 yılında Muğla’da Sebastian Beach Club adlı gece kulübü ve plajının işletmesine başlamıştır.

ŞEVVAL SAM VE KİŞİSEL GECİKMELERİ

Şevval Sam, 11 Kasım 1973’te İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası ise müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük ablası Şehnaz ile birlikte Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda eğitim almıştır. Liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi’nde tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin grafik bölümünde tamamlamıştır. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Metin Tekin ile evli kalmış ve bu evliliğinden Tarık Emir adında bir oğlu olmuştur. Şevval Sam, Leman Sam’ın kızı olarak birçok sinema filmi ve dizide rol almıştır.

ALP KIRŞAN’IN KİŞİSEL HAYATI VE KARİYERİ

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 yılında İstanbul Levent’te dünyaya gelmiştir. Babası eski bir futbolcu olup, kendisinden büyük bir abisi vardır. 2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra, Best Model of World yarışmasında üçüncü olmuştur. Kariyerine mankenlikle başlayan Kırşan, zamanla oyunculuk yapmaya başlamıştır. 2007’de “Oyunun Oyunu” adlı tiyatro oyununda sahne alarak profesyonel hayatına adım atmıştır. Televizyon kariyerine Sabah Şekerleri programında Özlem Yıldız ile sunuculuk yaparak başlamıştır. 2011 yılında “Yok Böyle Dans” programına katılan Kırşan, Survivor yarışmasına katılarak da dikkat çekmiştir. Alp Kırşan, 27 Ekim 2014’te oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile nişanlanmış ve 13 Aralık 2014’te evlenmiştir. Çiftin 10 Aralık 2015 tarihinde bir oğlu olmuştur. Yetenek Sizsiniz çekim yeri henüz duyurulmamıştır.