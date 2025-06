Yetenek Sizsiniz Yarışması Devam Ediyor

Yaz ekranını kutlamaya hazırlanan yarışmanın seçim süreci hızla ilerliyor. Yarışmaya başvurular, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden alınıyor ve ön eleme turlarını geçen katılımcılar, jüri ve halk oylamasıyla finale geçiş yapabiliyor. Peki, Yetenek Sizsiniz 2025’te nerede çekilecek? Birçok sanatçı, unutulmaz yetenekler ve etkileyici jüri üyeleri, yaz ekranlarındaki en heyecan verici şovda buluşacak.

EDA ECE’NİN KARIYERİ

Eda Ece Tuncer (evlilik öncesi soyadı Uzunalioğlu; 20 Haziran 1990, İstanbul doğumlu), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversitede bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur’un dikkatini çekmiş ve ajansa kaydolmuştur. Menajeri aracılığıyla Gani Müjde ile tanışarak profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Ece, küçük yaşlardan itibaren birçok eğitim aldı fakat en çok tiyatroya ilgi duydu. 2011 öncesinde dizilerde küçük roller üstlenirken, ilk başrol deneyimini Pis Yedili (2011-2014) dizisindeki rolü ile yaşadı. Ardından Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde yer aldı. Son olarak, 2018-2023 yılları arasında FOX’ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde rol aldı. Ece, sinema projelerinde de aktif oldu, Kızım İçin (2013) ile başrol tecrübesini elde etti. Daha sonra Kocan Kadar Konuş (2015), Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016), Yol Arkadaşım (2017) ve Deliha 2 (2018) gibi filmlerde yer aldı.

HANDE YENER’İN YAŞAMI

1973 Ocak ayında İstanbul’da dünyaya gelen Hande Yener, baba tarafından Muğla Marmaris’lidir. 1.64 cm boyu, 55 kilosu ile Oğlak burcudur. Müzik dünyasına sunduğu eserlerle tanınan Yener, 2012 yılında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babası ile mankenlik kariyerine adım atmış biridir. Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1990 yılında 17 yaşındayken evlendi ve bu evliliğini 1994 yılında sonlandırdı. Bu evliliğinden 1991 doğumlu oğlu Çağın Kulaçoğlu, müzik sektöründe DJ olarak kariyerine devam ediyor. Hande Yener’in 2015 yılında Muğla’da Sebastian Beach Club adlı mekânı işletmeye başladığı biliniyor.

ŞEVVAL SAM’IN KİMSENİ UZMANLIĞI

Şevval Sam, 11 Kasım 1973’te İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası ise müzisyen Selim Sam’dır. Kendisinden iki yaş büyük ablası Şehnaz ile birlikte büyümüştür. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Sam, liseyi İstanbul Zİnciirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi’nin restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi’nin Grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında, Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evlilikten Tarık Emir adında bir oğlu oldu. Şevval Sam, farklı sinema filmlerinde ve dizilerde boy gösterdi.

ALP KIRŞAN’IN BAŞARILARI

1979 doğumlu Alp Kırşan, İstanbul’un Levent semtinde dünyaya geldi. Eski futbolcu olan babasının yanı sıra bir abisi bulunmaktadır. 2000 yılındaki Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Kırşan, daha sonra Best Model of World yarışmasında üçüncülük elde etti. Öncelikle mankenlik kariyerine adım atan Alp Kırşan, zamanla oyunculuk yapmaya da başladı. 2007 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda “Oyunun Oyunu” adlı oyunda sahne aldı ve profesyonel kariyerine başladı. Televizyon kariyerine Sabah Şekerleri programında Özlem Yıldız ile birlikte başladı. 2006 yılında “Buzda Dans” yarışmasına katılarak eğitmeni Julia Novikov’a ilan-ı aşk etti. 2011 yılında “Yok Böyle Dans” programında ikinci oldu. Survivor yarışmasına 2012’de katılan Alp Kırşan, 33 yaşında iken ikinci sırayı elde etti. Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı ve Yetenek Sizsiniz programını sunmaya devam etti. Ayrıca, Zeynep Dörtkardeşler ile 2014 yılında evlenerek bir oğulları oldu. Yetenek Sizsiniz’in çekim yeri henüz açıklanmadı.