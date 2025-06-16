Yetenekleri Keşfedecek Jüri Üyeleri Belli

TÜRKİYE’NİN ÖZGÜN YETENEKLERİNİ KEŞFEDECEK JÜRİ ÜYELERİ

Türkiye’nin en özgün yeteneklerini bulmak için görevlendirilen jüri üyeleri arasında Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor. Programın sunuculuğunu Alp Kırşan üstleniyor. Onlarca sanatçının ekranlara geleceği bu büyük şovda, birbirinden yetenekli jüri üyeleri bir araya gelecek.

ŞEVVAL SAM’IN HAYATI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ

Şevval Sam, 11 Kasım 1973’te İstanbul’da dünyaya geldi. Müzik temelli bir ailede büyüyen Sam’ın annesi ünlü şarkıcı Leman Sam, babası ise müzisyen Selim Sam’dır. İki yaş büyük bir ablası, Şehnaz bulunuyor. İlk ve orta öğrenimini Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Şevval Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi’nin restorasyon bölümünde okudu. Yüksek öğrenimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde bitirdi.

KİŞİSEL YAŞAMI VE ÇOCUKLARI

Sam, 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş’ın efsanevi futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı. Bu evlilikten Tarık Emir adında bir oğlu oldu. Kendisinin de sanatçı Leman Sam’ın kızı olması sebebiyle, sinema ve dizilerde yer alma fırsatı buldu. Şevval Sam, yeteneklerini sergilemek ve izleyiciyle buluşmak için çeşitli projelerde görev alıyor.