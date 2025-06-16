Yeteneksizsiniz Jürisi Alp Kırşan, Eda Ece

JÜRI ÜYELERİ VE SUNUCU

Türkiye’nin en özgün yeteneklerini keşfedecek ve herkesi etkileyen bir kazanan bulmak amacıyla göreve başlayacak jüri üyeleri arasında Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alacak. Programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor. Onlarca sanatçı ve unutulmaz yeteneklerin buluşacağı bu büyük şov Yeteneksizsiniz’in NOW TV platformlarından izlenebiliyor.

EDA ECE’NİN KÜNYESİ

Eda Ece Tuncer, 20 Haziran 1990’da İstanbul’da mundo. O, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversite döneminde yer aldığı tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur’un dikkatini çekmesiyle ajansa kaydolmuştur. Menajerinin onu Gani Müjde ile tanıştırması, profesyonel oyunculuk kariyerinin başlangıcını oluşturmuştur. Ece, küçüklüğünden bu yana birçok alanda eğitim almış, en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. Oyunculuk kariyerinde ilk başrol deneyimini “Pis Yedili” dizisinde yaşamıştır. Daha sonra “Beni Böyle Sev” ve “İlişki Durumu: Karışık” dizilerinde rol almıştır. Son olarak “Yasak Elma” dizisinde görev almıştır. Ayrıca sinema projelerinde de başroller üstlenmiştir.

HANDE YENER’İN HAYATI

Hande Yener, 1973 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Muğla Marmaris’lidir. Yener, şarkıcılığının yanı sıra Türk müzik dünyasında başarılı söz yazarı ve besteci kimliği ile de tanınmaktadır. Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 17 yaşında evlenmiş fakat bu evlilik 1994 yılında sona ermiştir. Bu evliliğinden bir oğlu vardır. Oğlu, müzik kariyerine DJ olarak devam etmektedir. Hande Yener, 2015 yılında Muğla’da bir gece kulübü işletmeye başlamıştır.

ŞEVVAL SAM’IN KARIYERİ

Şevval Sam, 11 Kasım 1973’te İstanbul’da doğdu. Annesi şarkıcı Leman Sam, babası ise müzisyen Selim Sam’dır. İlkokul ve ortaokulu İstanbul’da tamamlayan Sam, daha sonra yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde bitirmiştir. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin ile evli kalan Sam, bu evlilikten bir çocuk sahibi olmuştur. Şevval Sam, birçok film ve dizide rol alarak oyunculuk kariyerini sürdürmektedir.

ALP KIRŞAN’IN YETENEKLERİ

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979’da İstanbul’da doğmuştur. Eski futbolcu babası ile yetişen Kırşan, 2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak mankenlik kariyerine başlamıştır. Zamanla oyunculuk yapmaya yönelen Alp Kırşan, profesyonel sahne hayatına Tiyatrosu’nda “Oyunun Oyunu” adlı oyunla adım atmıştır. Televizyon kariyerine “Sabah Şekerleri” programıyla başlayan Kırşan, “Yetenek Sizsiniz” programında ve Survivor yarışmasında sunuculuk yapmıştır. Kırşan’ın evlilik hayatı da dikkat çekmektedir.