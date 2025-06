Yeteneksizsiniz Jürisi Eda Ece, Şevval Sam

JÜRİ ÜYELERİ VE SUNUCU KİMLER?

Türkiye’nin en özgün yeteneklerini keşfetmek ve herkesin kalbini çalmak üzere görev alacak olan jüri üyeleri arasında Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener bulunuyor. Programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstleniyor. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve iddialı jüri üyeleri yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşacak.

EDA ECE’NİN KARIYERİ VE HAYATI

Eda Ece Tuncer (evlilik öncesi soyadı Uzunalioğlu; doğum tarihi 20 Haziran 1990, İstanbul) Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Üniversitede oynadığı tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur’un dikkatini çekmiş ve ajansa kayıtlı olmuştur. Daha sonra Gani Müjde ile tanışmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başlamıştır. Ece, küçük yaşlardan itibaren farklı alanlarda eğitim almış ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılına kadar küçük rollerle dizilerde yer almış, ilk başrol deneyimini Pis Yedili (2011-2014) adlı dizide yaşamıştır. Daha sonra Beni Böyle Sev (2013-2014) ve İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) dizilerinde oynamıştır. 2018-2023 yılları arasında FOX’ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde rol almıştır. Ayrıca film projelerinde de yer almış ve Kızım İçin (2013) ile başrol deneyimini yaşamıştır. Takip eden yıllarda Kocan Kadar Konuş serisi, Yol Arkadaşım ve Deliha 2 gibi filmlerde de yer almıştır.

HANDE YENER’İN HAYATI VE MÜZİK KARIYERİ

1973 yılının Ocak ayında İstanbul’da dünyaya gelen Hande Yener, baba tarafından Muğla Marmaris’li bir ailedendir. Boyu 1.64 m ve kilosu 55’tir. Yıldız Yazıcı ve Erol Özyener çiftinin kızı olan Yener’in babası, kalp krizi sonucunda 2012 yılında vefat etmiştir. Müzik kariyerinde seslendirdiği şarkıların yanı sıra söz yazımı ve besteciliği ile de Türk müzik dünyasına önemli eserler kazandırmıştır. Lise eğitimini İstanbul’da tamamlayarak, 1990 yılında henüz 17 yaşındayken evlenmiş ve 1994 yılında boşanmıştır. Bu evliliğinden bir oğlu vardır. Oğlu, müzik dünyasında DJ olarak kariyer yapmaktadır. Hande Yener, 2015 yılında Muğla’da Sebastian Beach Club adlı bir gece kulübü ve plajı işletmeye başlamıştır.

ŞEVVAL SAM’IN SANAT YAŞAMI

Şevval Sam, 11 Kasım 1973’te İstanbul’da doğmuştur. Annesi Leman Sam, babası Selim Sam müzisyendir. İlk ve ortaokul eğitimini Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi’nde okumuş, yüksek öğrenimini ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamlamıştır. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş’ın eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kalan Sam, bu evlilikten Tarık Emir adında bir oğlu vardır. Sinema ve televizyon projelerinde rol alarak başarılar elde eden Şevval Sam, aynı zamanda Mezun olduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk hocalığı yapmaktadır.

ALP KIRŞAN’IN KİŞİSEL VE PROFESYONEL HAYATI

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 yılında İstanbul Levent’te doğmuştur. Eski futbolcu olan babasının yanında büyüyen Kırşan, 2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde etmiş, ardından Best Model of World yarışmasında üçüncü olmuştur. Kariyerine manken olarak başlayan Kırşan, zamanla oyunculuk yapmaya başlamış ve 2007 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda “Oyunun Oyunu” adlı oyunda sahne alarak profesyonel hayatına girmiştir. Televizyon kariyerine, Sabah Şekerleri programında sunuculuk yaparak adım atan Kırşan, çeşitli yarışmalarda yer almış ve Survivor gibi programlarda da fark yaratmıştır. Özel hayatında 2014 yılında Zeynep Dörtkardeşler ile evlenmiş ve çiftin bir oğlu olmuştur.