Yeteneksizsiniz Jürisi Eda, Şevval, İlker, Hande

JÜRİ ÜYELERİ VE SUNUCU

Türkiye’nin en özgün yeteneklerini keşfederek kalpleri fethedecek bir kazanan bulmak için jüri üyeleri görev yapacak. Bu jüri üyeleri arasında Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor. Programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve iddialı jüri üyeleri ile yaz ekranlarının en büyük şovunda buluşulacak.

EDA ECE’İN KARIYERİ

Eda Ece Tuncer (evlilik öncesi soyadı Uzunalioğlu) 20 Haziran 1990’da İstanbul’da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Ece, üniversitede bir tiyatro oyunu oynadığı sırada eski menajeri Tümay Özokur’un dikkatini çekti ve ajansa kayıtlı oldu. Menajeri sayesinde Gani Müjde ile tanışarak profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Çocukluğundan bu yana birçok alanda eğitim görse de en çok tiyatro ile ilgilendi. 2011 yılından önce sadece küçük rollerle dizilerde yer aldı. İlk başrol deneyimini Pis Yedili dizisi ile yaşadı. Sonrasında Beni Böyle Sev ve İlişki Durumu: Karışık dizilerinde oynadı. En son olarak 2018-2023 yılları arasında FOX’ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde rol aldı. Ayrıca, sinema projelerinde de yer aldı; ilk başrolü Kızım İçin filmiyle oldu.

HANDE YENER’İN HAYATI

1973 yılının Ocak ayında İstanbul’da dünyaya gelen Hande Yener, baba tarafından aslen Muğla Marmarislidir. 1.64 cm boyu ve 55 kilo ile Oğlak burcudur. Yıldız Yazıcı ile Erol Özyener’in kızı olan Yener, müzik kariyerinin yanı sıra şarkı sözü yazarı ve besteci olarak Türk müzik dünyasına pek çok başarılı eser kazandırdı. Lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, 1990’da 17 yaşında evlendi; bu evlilik 1994’te sona erdi. Bu evliliğinden 1991 doğumlu Çağın Kulaçoğlu isminde bir oğlu vardır. Oğlu da müzik kariyerine DJ olarak devam etmektedir. Yener, 2015 yılında Muğla’da Sebastian Beach Club adlı gece kulübünü işletmeye başladı.

ŞEVVAL SAM VE İLKOKUL EĞİTİMİ

Şevval Sam, 11 Kasım 1973’te İstanbul’da doğdu. Annesi şarkıcı Leman Sam ve babası müzisyen Selim Sam’dır. Kendinden iki yaş büyük ablası Şehnaz ile birlikte çocukluk yıllarını geçirdi. İlkokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda bitiren Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi’nde grafik bölümünde yaptı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş’ın eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evlilikten Tarık Emir adında bir oğlu oldu. Sam, birçok dizi ve sinema filminde rol aldı.

ALP KIRŞAN’IN KARIYERİ VE HAYATI

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979’da İstanbul’un Levent semtinde doğdu. Eski futbolcu olan babası ve kendisinden büyük bir abisi var. 2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olarak mankenlik kariyerine başladı. 2007 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosu’ndaki “Oyunun Oyunu” adlı tiyatro ile profesyonel sahne kariyerine adım attı. Sunuculuk kariyerine Sabah Şekerleri programında başladı ve birçok programda 500 bölümden fazla sunuculuk yaptı. Kırşan, 2011 yılında “Yok Böyle Dans” programında ikinci oldu ve Acun Medya ile çalışmaya başladı. 2014 yılında oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile dünyaevine girdi ve çiftin bir oğlu oldu.