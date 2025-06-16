Yeteneksizsiniz Jürisi Hande Yener Kimdir?

Yarışmanın seçmeleri hızla sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen başvurularla, ön eleme turlarını geçen yarışmacılar jüri ve halk oylamasıyla finale yükselebiliyor. Şimdi, Yeteneksizsiniz jürisinde yer alan Hande Yener hakkında merak edilen bilgileri aktarıyoruz. Peki, Hande Yener kimdir, kaç yaşındadır, evli mi ve çocuğu var mı? Jüri üyeleri arasında Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener bulunuyor. Programın sunuculuğunu Alp Kırşan üstlenecek. Yaz ekranlarının en büyük şovunda, onlarca sanatçı ve yetenekleri bir araya getirecek bu jüri üyeleri görev alıyor.

HANDE YENER’İN HAYATI

Hande Yener, 1973 yılında Ocak ayında İstanbul’da doğdu. Baba tarafından aslen Muğla Marmaris’li olan sanatçının boyu 1.64 cm, kilosu ise 55, burcu Oğlak. Yıldız Yazıcı ve Erol Özyener çiftinin kızı olan Hande Yener, babası tarafından önce futbolcu olarak tanındı. Ne yazık ki, 2012 yılında kalp krizi geçirerek vefat etti. Yener, sadece seslendirdiği şarkılarla değil, aynı zamanda söz yazarı ve besteci kimliği ile de Türk müziğine önemli katkılarda bulundu.

AİLE YAŞAMI VE KİŞİSEL BİLGİLER

Eğitim hayatına İstanbul’da devam eden Hande Yener, 1990 yılında 17 yaşında bir evlilik gerçekleştirdi ve bu evlilik 1994’te sona erdi. Bu ilişkiden 1991 doğumlu Çağın Kulaçoğlu adında bir oğlu vardı. Oğlu da müzik camiasında dikkate değer işler yaparak DJ olarak kariyerine yön verdi. Bunun yanı sıra bir dönem manken Ümit Cem Şenol ile evlenebileceği haberleri dolaşmış ancak ikilinin daha sonra ayrıldığı duyuruldu. 2015 yılında ise iş hayatına atılarak Muğla’da Sebastian Beach Club adlı bir gece kulübü ve plajı işletmeye başladı.