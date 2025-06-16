Yeteneksizsiniz Jürisinde İlker Ayrık Var

JÜRİ ÜYELERİ VE SUNUCU BELLİ OLDU

Türkiye’nin en özgün yeteneklerini keşfetmek ve herkesin kalbini çalacak bir kazanan bulmak için jüri üyeleri belirlenmiş durumda. Jüri kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, İlker Ayrık ve Hande Yener yer alıyor. Programın sunuculuğunu ise Alp Kırşan üstlenecek. Onlarca sanatçı, unutulmaz yetenekler ve iddialı jüri üyeleri, yaz ekranlarının en büyük şovunda bir araya gelecek.

İLKER AYRIK HAKKINDAKİ BİLGİLER

İlker Ayrık, 1979 yılında Balıkesir’de doğmuş bir oyuncu ve sunucu. Eşi Sanem Ayrık ile 2009 yılında hayatlarını birleştiren Ayrık’ın bir çocuğu bulunuyor, o da Ömer Ayrık. Sinema, tiyatro ve televizyon alanında pek çok başarılı projeye imza attı. “Çakallarla Dans” filmindeki Servet, “Yapışık Kardeşler” dizisindeki Selim, “Geniş Aile”deki Mürsel, “Seksenler”deki Çağatay ve “Aslı ile Kerem”deki Cem gibi unutulmaz karakterler ile tanınıyor.

TELEVİZYONDAKİ BAŞARILARI

Ayrık, mezun olduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk dersleri de veriyor. Televizyon programları arasında kendine özgü üslubu ve eğlenceli tarzı ile dikkat çeken “Ben Bilmem Eşim Bilir”, “Çarkıfelek”, “Bir Sıfır”, “Var Mısınız Yok Musunuz” gibi birçok programda 500 bölümden fazla sunuculuk yaptı.