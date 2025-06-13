YETEV Bilim Şenliği, Öğrencileri Bir Araya Getirdi

BİLİM ŞENLİĞİ ÖĞRENCİLERİ BULUŞTURDU

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen Bilim Şenliği, bilime ilgi duyan öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlik, öğrenci öğrenme süreçlerini deneyim temelli etkinliklerle zenginleştirmeyi ve bilime olan merakını desteklemeyi amaçlıyor. Yenidoğu Okulları’nın Çekmeköy ve Başakşehir kampüslerinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarla pekiştirdi. Atölye çalışmaları sayesinde günlük yaşamda fayda sağlayan araç-gereçlerin ne şekilde çalıştığını gözlemleme ve uygulama imkanı buldular.

Şenlik hakkında bilgi veren YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, etkinlikte çocukların projelerini sergileme fırsatı bulduğunu belirtti. Gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başladıklarını ifade eden Oktay, “Bu yıl iki kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz şenliğimizde 50’ye yakın atölye ve deney alanı kurduk. Öğrencilerimiz, sınıfta öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarla dönüştürerek, bilimin yaşamla nasıl iç içe geçtiğini deneyimledi. Farklı okullardan öğrencileri de davet ettik. Onlar da kendi stantlarını açma fırsatı buldu. Böylece çocukların merak duygularını desteklemiş olduk” dedi. Oktay, öğrencilere bilgiye ulaşabilen, öğrendiklerini paylaşabilen ve bunu yaşantılarına entegre edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, önümüzdeki yıl Bilim Şenliği’ni daha da geliştirme ve büyütme hedefinde olduklarını belirtti.

Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü’nde Fen Lisesi öğrencisi Azra Sena Koç, eğlenceli ve interaktif etkinliklerin bilime olan ilgiyi artırma açısından önemli olduğunu dile getirdi. İnsansız hava aracı projelerinden bahseden Koç, “Teknoloji takımımızla yaptığımız insansız hava aracı projemizle kargoları evlere dronla dağıtma teknolojisini hayata geçirme konusunda bir adım atmış bulunuyoruz. Bu projemizle Teknofest’e katılım sağlayacağız” şeklinde konuştu.