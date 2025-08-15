YETEV, Üç Okçuyu Destekleyecek

OKÇULUKTA YENİ DESTEK ANLAŞMASI

YETEV’İN OKÇULUĞA DESTEĞİ

YETEV, Türk okçuluğunun uluslararası alanda başarısına katkıda bulunmak üzere üç milli okçuya 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na kadar burs ve maddi destek sağlamaya yönelik protokolu bugün duyurdu. Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü’nde düzenlenen protokol, YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından imzalanırken, törene Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ile Türk Olimpik Okçularından Muhammed Abdullah Yıldırmış, Elif Berra Gökkır ve Türk Paralimpik Okçu Öznur Cüre de katıldı.

DESTEKİN ÖNEMİ

Necmeddin Bilal Erdoğan, “Evet, bizim üç sporcumuz Okçular Vakfı’nda sporcumuz. Yeni Türkiye Eğitim Vakfı olarak dedik ki, Okçular Vakfı’nda belli başarıyı gösteren sporcu kardeşlerimize YETEV olarak burslarını verelim. Okçular Vakfı’nın bu konudaki külfetini biz YETEV olarak üzerimize alalım. Çünkü Okçular Vakfı’nın gerçekten çok sayıda sporcuyu destekleme yükümlülüğü var. Dolayısıyla olimpiyatlarda yarışan, madalya alan bu kardeşlerimiz müsabakalarına, kamplarına daha rahat bir şekilde katılsınlar; aileleri bu konuda daha kafaları rahat olsun tabiri caizse ve Türkiye’de sporun desteklenmesinde, özellikle öğrencilik yıllarından itibaren bunun başlatılması çok önemli.” ifadesine yer verdi.

LOS ANGELES 2028’E KADAR SÜRECEK DESTEK

Bilal Erdoğan, “Şu anki anlaşmamızda inşallah Los Angeles Olimpiyatları’nın sonuna kadar bu sporcu arkadaşlarımızı güzel bir destekle desteklemiş olacağız. Hepsi çok memnun olduklarını söylediler. İnşallah aileleri de teşvik etmiş olur.” dedi. Erdoğan, bu üç sporcunun Los Angeles Olimpiyatları’nda bayrağı gönder çekerken boyunlarına madalyalarını asacaklarına inandığını belirtti.

OKÇULAR VAKFI GÖRÜŞLERİ

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, “Bugün bizler için de çok anlamlı bir gün. Okçular Vakfı olarak biz, kurulduğumuzdan beri Türkiye’de okçu yetiştirmek, bu kadim spora sahip çıkmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Topbaş, YETEV’in sağladığı desteğin sporcuların odaklanmalarına yardımcı olacağını ve Los Angeles’ta madalyalar getireceklerine olan inancını dile getirdi.

BURSUN SPORCULARA ETKİSİ

Türk Olimpik Okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, YETEV’in sağladığı burs imkanının kendileri için “gerçekten çok büyük bir motivasyon ve destek kaynağı” olduğunu belirtti. Türk Olimpik Okçu Elif Berra Gökkır da, “Bu bizim için çok değerli bir burs desteği. Bunun için Sayın Bilal Erdoğan’a, Sayın Hüseyin Topbaş’a, vakfımıza ve YETEV’e çok teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi. Türk Paralimpik Okçu Öznur Cüre, YETEV’in burs desteğinin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

SPOR KULÜBÜ VE ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan, Kırgızistan’dan gelen özel gereksinimli öğrenciler ve sporcularla bir araya gelerek, milli sporcularla birlikte ok attı.