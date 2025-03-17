Yetim Giydirme Şenliği İçin Başvurular Başladı

YETİM GİYNDİRME ŞENLİĞİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, 13. kez düzenlenecek geleneksel Yetim Giydirme Şenliği için başvuruları almaya başladı. Ramazan ayı kapsamında yapılan dayanışma ve yardımlaşma programları çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlik, sendika üyelerinin yaptığı bağışlarla yetim çocuklara ve ailelerine bayram hazırlıkları yaparak destek olmayı amaçlıyor.

PAYLAŞIMIN ÖNEMİ VURGULANDI

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, “Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak her Ramazan ayında çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl 13.’sünü düzenleyeceğimiz Yetim Giydirme Şenliği de bunlardan birisi. Her yıl ilgi gören etkinliğimiz yetim çocuklarımızın bayram neşesine ortak olmak ve toplumsal dayanışma ruhumuzu pekiştirmek adına bizim için büyük önem arz ediyor. Gönüllü üyelerimizin ve hayırseverlerimizin destekleriyle, her bağışın çocuklarımız için anlamlı bir fark oluşturacağına inanıyorum. Başta üyelerimiz ve aileleri olmak üzere tüm hayırseverleri bu kampanyamıza destek vermeye çağırıyorum” dedi.

NAKDİ BAĞIŞ DETAYLARI AÇIKLANDI

Sarıgeçili, nakdi bağışların 24 Mart 2025 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi’ne iletilmesi gerektiğini belirtti. “Toplanan yardımlar, 27 Mart 2025 Perşembe günü sendika hizmet binamızda yetim çocuklarımızın ebeveynlerine teslim edilecek. Üyelerimiz ve hayırseverlerimiz de dilemeleri halinde teslim törenine katılabilecekler” ifadelerini kullandı. Bağış kampanyasında, alt limitin bin 500 TL olarak belirlendiği ve hayırseverlerin bu miktarın üzerinde diledikleri kadar bağış yapabilecekleri ifade edildi.