Yetim Vakfı, Kurban Bedelini Açıklıyor

YETİM VAKFI’NIN KURBAN ORGANİZASYONU DETAYLARI

Yetim Vakfı, bu yıl kurban hisse bedelini yurt dışında 4 bin 900 lira, Filistin’de 10 bin lira ve yurt içinde 16 bin lira olarak belirliyor. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı döneminde “Gülüşüne Kurban” sloganıyla Türkiye başta olmak üzere toplamda 28 ülkede faaliyet yürütülecek. Vakıf, 10 bini aşkın kurban hissesi ile yetim, öksüz, sosyal yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar ile ailelerine bayram sevinci yaşatmayı planlıyor.

KURBAN ORGANİZASYONUNUN HEDEFLERİ

Bu yılki kurban organizasyonunda Türkiye’den başlayarak, Afrika’dan Ortadoğu’ya, Orta Asya’dan Uzakdoğu’ya kadar geniş bir coğrafyada savaş, yoksulluk ve afetlerin olumsuz etkilediği bölgelere ulaşmayı amaçlıyor. Yetim, öksüz ve sosyal yetim aileleriyle birlikte, ebeveyn desteğinden mahrum kalan ve temel ihtiyaçlara erişmekte zorluk çeken çocuklar ile yetimhane ve yetim yerleşkeleri de projenin öncelikli hedef kitlesini oluşturuyor.

ÇOCUKLARA BAYRAMLIK KIYAFET DESTEĞİ

Ayrıca, bu yıl kurban organizasyonunda bayramlık kıyafet desteği ile çocukların yüzünü güldürmeyi de hedefliyor. Kurban hisse bedelini yurt dışında 4 bin 900 lira, Gazze için 10 bin lira ve yurt içinde 16 bin lira olarak belirleyen vakıf, bir bayramlık bedelini de 1.500 lira olarak açıklıyor. Vakıf, bu yıl kurbanları, 3 ay içerisinde 2 yıl ömrü olan konserveler olarak Gazze’ye ulaştırmayı hedefliyor.

GAZZE’YE ÖZEL VURGULAR

Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz, Gazze’nin ayrı bir önem taşıdığını belirtiyor. Yılmaz, “Gazze’de psikolojik desteğe ihtiyaç duymayan çocuğun neredeyse olmadığını” ifade ederek, kurban bağışlarıyla hayırseverlerin hem çocukların yaralarını sardığını hem de geleceklerine umut olduğunu aktarıyor. Yılmaz, “Ekonomik gücü olanlar kurbanlarını yetimlerle paylaşarak onların dualarını alsınlar, gönüller arasında köprüler kurulsun. Siz de bu iyilik hareketine katılarak bir yetim, öksüz, sosyal yetim veya ihtiyaç sahibinin bayramını güzelleştirebilirsiniz.” diyor.