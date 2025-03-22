Yetimlere Bayramlık Hediye Projesi Başlatıldı

YETİM ÇOCUKLARA BAYRAMLIK HEDİYELER

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Cizre Müftülüğü tarafından “Yetim gülse Cizre güler” sloganıyla düzenlenen bir etkinlikte, hayırseverlerin destekleriyle 800 yetim çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı hediye edildi. Bu proje, Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2015 yılından beri geleneksel olarak yürüttüğü bir uygulama. Müftü Süleyman Baran, etkinliğin amacı hakkında bilgiler vererek, “Bugün itibariyle Cizre’mizde 800’e yakın yetimimizi giydirdik. İki gün boyunca programımız devam edecek. Hedefimiz 1200 yetim çocuğumuza ulaşmaktır.” dedi.

ETKİNLİĞİN AMACI VE DESTEKLER

Baran, Cizre’de 10 yıldır yürütülen “Yetim gülerse Cizre güler” etkinliğinin amacının yetimlere bayram sevincini tattırmak olduğunu vurguladı. Yardıma muhtaç çocukların gönüllerine dokunmayı hedeflediklerini belirten Baran, “Halkımızın yardımları ile, camilerimizde topladığımız paralarla Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde anlaştığımız bir iş yerinde yetimlerimiz gönül rahatlığı ile gelip elbiselerini alıyorlar.” şeklinde konuştu. Hayırsever iş adamları, cami cemaatleri ve bu faaliyetin öncülüğünü yapan hocalara da teşekkürlerini iletti.

YETİM GİYDİRME PROJESİ VE HEDİYELER

Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesi gönüllüsü Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Şeyma Toptik, 10 yıldır düzenledikleri yetim giydirme projesini başlattıklarını ifade etti. Toptik, “Aylarca yaptığımız çalışmaların sonucunda yetim giydirme programına başladık.” diyerek, “Şu an 800 yetim çocuğumuz var, bu sayıyı 1200’e kadar çıkarmayı umuyoruz. Cizre halkının desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun.” sözleriyle etkinliğin önemini vurguladı.