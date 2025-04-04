Yetki Belgesi İle Güvenli Emlak Dönemi Başlıyor

Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, kiralık mülklerde uygulanan yetkilendirme belgesi uygulamasının 7 Nisan’dan itibaren satılık mülklerde de uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Atasoy, “Bundan sonraki sistemde ilan platformlarında özellikle güvensiz ve sahte hesaplarla ilan girilemeyecek. Hem vatandaşlar hem bizler hem de mülk sahipleri açısından güvenilir bir ortam olacağı kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

Kiralık mülklerde 1 Ocak 2025’te zorunlu hale gelen yetkilendirme uygulaması, 7 Nisan 2025 itibarıyla satılık iş yerlerinde de uygulanacak. Bu uygulama ile sahtekarlık ve dolandırıcılığın önüne geçileceğine dikkat çeken Atasoy, “Yetkilendirme yönetmeliğimiz 5 Haziran 2018 tarihinde devreye girdi. Bu süreçte gerekli kriterleri yerine getiren emlakçı arkadaşlarımız Yetki Belgesi almak için Ticaret İl Müdürlükleri’ne başvurdu. Yetki Belgesi olan emlak ofisleri, vatandaşlarla yetkilendirme sözleşmesi yaparak ilanları girmeye başladı. 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık gayrimenkullerde uygulanmaya konuldu ve bu sayede bilgi kirliliği ve dolandırıcılığın önüne geçilmiş oldu. Vatandaşlar, yetki belgesi olan ofislere ilanlar için yetki verdiler” dedi.

SATILIK İŞ YERLERİNDE UYGULANMA BAŞLIYOR

Emlakçılar yetki almış oldukları yerlerin ilanlarını girebileceğini belirten Atasoy, 7 Nisan’dan itibaren satılık iş yerlerinde de yetkilendirme uygulamasının devreye gireceğine vurgu yaptı. “Ticaret Bakanlığı bunu kademeli olarak hayata geçirdi. 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık mülklerde başlatıldı. 7 Nisan itibarıyla satılık iş yerlerinde yürürlüğe girecek. Haziran ayı itibarıyla hem kiralık hem de satılık konut ve iş yerlerinde uygulamanın hayata geçeceği kanaatindeyiz. Bundan böyle ilan platformlarında güvensiz ve sahte hesaplarla ilan girilemeyecek. Artık sadece Yetki Belgesi olan emlak ofisleri ilan girebilecek. Vatandaşlar da yalnızca belgesi olan emlak ofislerine yetki verecek. Böylece hem vatandaşlar hem bizler hem de mülk sahipleri açısından güvenilir bir ortam oluşturulmuş olacak” ifadelerini kullandı.