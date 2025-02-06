Yetkili Servis Ararken Dolandırılmayın!

YETKİLİ SERVİS ARAYIŞLARI VE SORUNLARI

Yetkili servis bulma çabaları genellikle arama motorları aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Ancak, sahte yetkili servisler, arama motorlarında kendilerini yetkili gibi tanıtarak tüketicileri mağdur edebiliyor. Bu durumun önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı önemli bir adım atarak “servis.gov.tr” sitesini devreye soktu. Bu site, yetkili olmayan servislerin yanlış bilgilendirme yapmasını engellemeyi amaçlıyor. Böylece tüketicilerin güvenli bir şekilde yetkili servislere ulaşabilmesini sağlıyor.

SİTEDEKİ VERİLER VE GÜVENLİK

“servis.gov.tr” platformunda, 30 binden fazla aktif firma kayıtlı durumda. Tüketiciler, bu site üzerinden 54 binden fazla gerçek yetkili servisin iletişim bilgilerine ve adreslerine kolayca ulaşabiliyor. Arama motorlarında “yetkili servis” ararken dikkatli olmak büyük önem taşıyor. Zira özellikle reklamlar arasındaki yanıltıcı ifadeler, tüketicilerin hatalı seçimler yapmasına yol açabiliyor. Yanıltıcı reklamlardan kaçınmak için “servis.gov.tr” sitesinin kullanılması öneriliyor.

TÜKETİCİLERİN BİLİNCİ VE İLGİSİ

“servis.gov.tr” sitesi, tüketiciler tarafından geniş bir ilgi görüyor. 2024 yılı sonuna kadar 2,5 milyondan fazla ziyaretçi, site üzerinden yetkili servis bilgilerine ulaşmış durumda. Bu durum, tüketicilerin bilinçlendiğini ve dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli hareket ettiklerini gösteriyor. Bu platform, tüketicilere ne gibi avantajlar sunduğu konusunda kritik bir işleve sahip.