“Yetkisiz Çakar Kullanımına Cezalar Artacak”

KANUN TEKLİFİNE GİREN YENİ DÜZENLEMELER

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in liderliğinde hazırlanan İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifi çalışmaları sona erdi. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulması planlanan teklif, silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayan kişiler için hapis cezası uygulamasını getiriyor.

RUHSATSIZ SİLAHLARA YENİ CEZALAR

Teklife göre, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçları için hapis cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak. Böylece ruhsatsız silah sahipleri 2 ile 4 yıl arasında hapis cezası alabilecek. Ayrıca, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımına karşı da caydırıcılığı arttırmak amacıyla idari para cezası da yeni düzenlemelerle yükseltiliyor. Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlar 150 bin lira idari para cezasıyla karşılaşacak.

Teklifte ayrıca, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personeli arasında idari ve çalışma koşullarındaki farklılıkları gidermeyi amaçlayan düzenlemelerin yer alması öngörülüyor. Bu adımlar, güvenlik alanında daha tutarlı ve etkin bir yapı oluşturmayı hedefliyor.