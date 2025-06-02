“Yetkisiz Kıyma Çekenler 63 Bin Lira Ceza”

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI VE HİJYEN TEHLİKELERİ

Kurban Bayramı’na yaklaşırken hijyen konuları da gündemi işgal ediyor. Bayram döneminde birçok kişi kurban kesimi yapacakken, bazı işletmeler ve şahıslar yetkisiz bir biçimde, hijyen standartlarına uygun olmayan alanlarda kıyma çekimi gerçekleştiriyor. Bu rahatsız edici durum, ciddi sonuçlar doğurabiliyor ve yüklü cezalara sebep olabiliyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı sırasında kesilen hayvanların uygunsuz alanlarda ve hijyenik koşullara dikkat edilmeden kıyma çekilmesinin insan sağlığı açısından tehlikeli olduğunu belirtiyor.

Manavoğlu, mahalleler arasında, seyyar veya sabit olarak çalışan kişiler tarafından hijyen koşullarının hiçe sayıldığı yerlerde kıyma çekiminin yapılmadığını özellikle vurguluyor. Temizlik kurallarının dikkate alınmamasının, hastalık ve bozulma riski taşıyan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırabileceğini ifade ediyor. Kurban etini düşük maliyetle kıymak isteyenlerin, kalitesiz bakım ve dezenfeksiyon yapılmamış makinelerin ve kaçak işletmelerin cazibesine kapılmamaları gerektiğini de sözlerine ekliyor.

Kurban etlerinin parçalanması ve kıyma çekiminin kesinlikle hijyenik şartlarda gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Manavoğlu, kurban vecibesini yerine getiren vatandaşların, bu işlemleri güvenilir kasap dükkanlarında yapmalarını öneriyor. Daha önce “merdiven altı” olarak tanımlanan yerlerde, farklı iş kollarından kişilerin kıyma çekimi yaptığına sıkça rastlandığı belirtiliyor. Manavoğlu, izinsiz yani yetkisi olmayan kişiler için 21 bin 6 lira, hijyen koşullarının uygunsuzluğu sebebiyle ise 42 bin 76 lira ceza kesildiğini aktarıyor. Bu tür cezaların, şikayetler doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından uygulanacağı da belirtiliyor.