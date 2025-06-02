Yetkisiz Kıyma Çekenlere 63 Bin Ceza!

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI VE HİJYEN TEHLİKELERİ

Kurban Bayramı’na yaklaşırken, hijyen konuları da gündeme geliyor. Bayramda binlerce insanın kurban kesim işlemi yapmasıyla birlikte, birçok işletme ve birey, yetkili olmadan ve hijyenik standartlara uymayarak kıyma çekim işlemi gerçekleştiriyor. Bu tür uygulamalar bayram döneminde sıkça görülüyor ve bu durumun ağır bir cezai yaptırımı bulunuyor.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Kurban Bayramı süresince kesilen hayvanlardan hijyenik olmayan koşullarda kıyma çeken kişilerin vatandaşların sağlığını tehlikeye attığını belirtiyor. Manavoğlu, mahalle aralarında, seyyar veya sabit olarak çalışma yapan ilgili olmayan kişilerin sağlık ve hijyen kurallarını hiçe sayarak kıyma çekim işlemi yapmasının son derece sakıncalı olduğunu vurguluyor. “Temizlik kuralları ihmal edildiğinde, hastalık yapan ve bozulmaya yol açan mikroorganizmaların ete bulaşmasını kolaylaştırıyor” diyor.

Kurban etini, maliyet düşürmek amacıyla ucuz yerlere çevirenlerin, kötü koşullarda uzun süre bekletilmiş ve bakım yapılmamış makinelerle çalışmaları, sağlığa zarar veriyor. Manavoğlu, “Kurban etini kıyma haline getirmek isteyenlerin, kayıt dışı ve uygun koşullarda çalışmayan hizmetleri tercih etmemesi gerektiğini” ifade ediyor.

Kurban etlerinin, hijyenik ortamda parçalanması ve kiymaya dönüştürülmesi zorunlu. Manavoğlu, vatandaşların et işleme ve kıyma çekimlerini mutlaka kasap dükkanlarında gerçekleştirmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Geçmiş yıllarda, kayıtdışılık sebebiyle birçok işletme ve kişi, kıyma çekim işlemi yaptığı yerler arasında yer alıyor. “İzinsiz kıyma çekimi yapan kişilere 21 bin 6 lira, uygun olmayan koşullarda çalışma nedeniyle de 42 bin 76 lira ceza uygulanıyor” diyor. Cezaların, şikayet üzerine ilgili bakanlıklar ve belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildiği bilgisi veriliyor.