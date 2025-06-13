Yezdan Kayacan’In Ani Ölümü Üzüntü Yarattı

YEZDAN KAYACAN’IN ANI ÖLÜMÜNÜN YARATTIĞI ÜZÜNTÜ

Yezdan Kayacan’ın beklenmedik vefatı, ailesi ve dostları arasında derin bir üzüntü yarattı. Olayın ayrıntılarına yönelik soruşturma devam ediyor.

OYUNCULAR SENDİKASI’NDAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Oyuncular Sendikası, Yezdan Kayacan’ın kaybı hakkında şu sözlerle açıklama yaptı: “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

HAZAL KAYA’NIN DUYGUSAL VEDASI

Hazal Kaya, Yezdan Kayacan’a duygusal bir veda gerçekleştirerek, “Bana sen sahip çıkmıştın” ifadelerini kullandı.