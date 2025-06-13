yezdan-kayacan-vefat-etti

YEZDAN KAYACAN’IN ANI ÖLÜMÜ

Yezdan Kayacan’ın beklenmedik geçirdiği vefat, onun yakınları ve sevenleri arasında derin bir üzgünlük yarattı. Olayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.

OYUNCULAR SENDİKASI’NDAN AÇIKLAMA

Oyuncular Sendikası, Yezdan Kayacan’ın vefatına dair bir açıklamada bulundu. Açıklamada, “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” ifadeleri yer aldı.

HAZAL KAYA’DAN VEDA

Hazal Kaya, Kayacan’a duyduğu saygıyı ve bağlılığı ifade ederek ona veda etti: “Bana sen sahip çıkmıştın.”