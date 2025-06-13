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Yezdan Kayacan Vefat Etti. Başsağlığı Diliyoruz

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YENİDEN DÜNYA’YA VEDA

Yezdan Kayacan’ın ani şekilde vefatı, ailesi ve dostları arasında derin bir üzüntü yarattı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

SENDİKA AÇIKLAMASI

Oyuncular Sendikası, Yezdan Kayacan’ın kaybı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun.”

UNUTULMAZ ANILAR

Hazal Kaya, Kayacan’a olan duygularını “Bana sen sahip çıkmıştın” sözleriyle ifade etti.

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