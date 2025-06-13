Yezdan Kayacan Vefat Etti, Derin Üzüntü

USTA OYUNCU YEZDAN KAYACAN’IN VEFATI

Tiyatro ve dizi dünyasında uzun yıllar boyunca emek veren Yezdan Kayacan’ın vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Hayranları ve izleyicileri, “Yezdan Kayacan kaç yaşında yaşamını yitirdi ve neden öldü?” şeklinde sorular sorarak bilgi arayışına girdi. Peki, Yezdan Kayacan kimdir, kaç yaşında ve vefatının nedenleri neler? İşte, ünlü sanatçının ölümüne dair tüm detaylar…

ÜZÜCÜ KAZA VE HASTALIK

Genç yaşta hayata veda eden Yezdan Kayacan, Kastamonu ilinde yaşadığı apartmanın 13. katından düşerek yaşamını yitirdi. Olay, çevresinde büyük bir üzüntü yaratırken, elde edilen ilk bilgilere göre Kayacan’ın bir süredir ciddi ve nadir görülen bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği belirtildi. Sağlık durumunun son dönemde daha da ciddileştiği iddiaları ortaya atıldı.

SORUŞTURMA VE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Fellin olayında tüm yönleriyle inceleme başlatıldı ve yetkililer Kayacan’ın ölümüyle ilgili devam eden adli soruşturmayı duyurdu. Vefat haberinin ardından sanat dünyasından ve sosyal medya platformlarından birçok başsağlığı mesajı paylaşıldı. Sevenleri, yaşanan bu kaybın derin üzüntüsünü ifade etti. Kayacan’ın vefatı, sadece sanat çevrelerinde değil, onun eserlerini takip eden geniş bir kitlede de büyük yankı buldu. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair resmi bir açıklamanın beklenildiği bildiriliyor.