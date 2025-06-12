Yezdan Kayacan Vefat Etti, Üzüntü!

YEZDAN KAYACAN’IN ANI ÖLÜMÜ

Yezdan Kayacan’ın ani ölümü, onu sevenler ve yakınları arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Olay ile ilgili detayların araştırılması devam ediyor.

OYUNCULAR SENDİKASI’NDAN AÇIKLAMA

Oyuncular Sendikası, Yezdan Kayacan’ın vefatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan’ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

HAZAL KAYA’DAN VEDA

Hazal Kaya, Kayacan’a duyduğu saygıyı ve sevgiyi göstermek için duygusal bir şekilde veda etti: “Bana sen sahip çıkmıştın.”