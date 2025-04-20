Yğit Doğan Çelik, Merzigo’nun CEO’su

YİĞİT DOĞAN ÇELİK’İN PROFİLİ

Yiğit Doğan Çelik, dijital içerik alanındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren bir girişimcidir. Merzigo adlı dijital medya şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su olarak görev yapıyor. Merzigo, dijital içeriklerin küresel ölçekte dağıtımı ve bu içeriklerden gelir elde edilmesi üzerine faaliyet gösteriyor.

EĞİTİM VE KARRİYERİ

Eğitimini Londra’daki Regent’s University London’da tamamlayan Yiğit Doğan Çelik, dijital medya sektöründe yenilikçi projelere öncülük ediyor. Bunun yanı sıra, Key Networks Group’un başkanlığını da yürütüyor. Başarılarıyla dikkat çeken Çelik, dijital medya ve içerik teknolojileri alanındaki gelişmelere katkıda bulunuyor.

KİŞİSEL HAYATI

Kişisel hayatında, ünlü moda tasarımcısı Gülnur Güneş ile 21 Ekim 2019 tarihinde evlenmiştir. Çiftin düğünü, iş, sanat ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış ismin katılımıyla gerçekleşti. Yiğit Doğan Çelik’in yaşı ve memleketi hakkında ise kamuya açık kesin bilgiler yer almıyor. 2024 yılında, çiftin oğulları Aziz Doğan dünyaya geldi. Bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden paylaşarak kamuoyuyla duyurdular.