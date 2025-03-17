Yi-Tong’un TP1000 İHA’sı Başarıyla Uçtu

YENİ İNSANSIZ HAVA ARACININ UÇUŞU

Merkezi Çin’in Shandong eyaletinin Yantai kentinde yer alan Yi-Tong İnsansız Hava Aracı Sistemleri Limited Şirketi tarafından tasarlanıp üretilen TP1000 isimli ton sınıfı insansız kargo uçağı, geçen cumartesi günü Shandong’daki bir havalimanında 26 dakikalık bir uçuş yaptı. Bilim ve Teknoloji Günlüğü gazetesinin pazartesi günü yayımladığı habere göre, uçağın gösterdiği istikrarlı performans, tasarım ve güvenilirliğini gözler önüne seriyor.

ÇİN’İN İLERLEMESİNE İŞARET EDİYOR

Bu ilk uçuş, Çin için üst düzey insansız havacılık ekipmanları alanında elde edilen başka bir önemli ilerlemeyi temsil ediyor. TP1000, Çin’in sivil havacılık uçuşa elverişlilik prosedürleri çerçevesinde geliştirilmiş büyük bir kargo insansız hava aracı. Uçak, 1.000 kilogram yük taşıma kapasitesine sahipken, tam yüklü durumdayken maksimum 1.000 kilometre menzil sunuyor ve 7 metreküplük bir kargo bölmesi ile donatılmış.