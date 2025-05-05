Yİ-ÜFE, Yüzde 29,59 Artış Gördü

YI-ÜFE VERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), nisan ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı alanında yüzde 29,59, imalat sektöründe yüzde 22,65, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 14,45 ve su temininde ise yüzde 58,14 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Yİ-ÜFE, nisan ayında önceki aya kıyasla yüzde 2,76, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,5 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 32,65 yükseliş yaşadı.

SANAYİ SEKTÖRLERİNDEN BEKLENTİLER

Sanayinin dört sektörüne ait yıllık değişimler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 29,59, imalat yüzde 22,65, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 14,45, su temininde ise yüzde 58,14 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine göz atıldığında, ara mallarında yüzde 19,93, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,74, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,41, enerjide yüzde 12 ve sermaye mallarında yüzde 25,2’lik bir yükseliş gerçekleşti.

Aylık DEĞİŞİMLERİN GÖRÜNÜMÜ

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,47, imalatta yüzde 2,85, su temininde yüzde 2,01, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,36 artış gözlemlendi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malında yüzde 3,08, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,78, sermaye mallarında yüzde 3,69 ve enerjide yüzde 0,61 artış kaydedildi.