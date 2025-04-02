Yiğido Leylek Yine Sivasspor’u Ziyaret Etti

YIĞIDO LEYLEK GELENEĞİ DEVAM EDİYOR

Her yıl baharın müjdecisi olarak Sivas semalarından geçen ve Sivasspor Kulübü tarafından “Yiğido” olarak adlandırılan leylek, bu yıl da geleneği sürdürdü. Nisan ayının ilk haftasında Vali Lütfullah Bilgin, Sivasspor Tesisleri’ni ziyaret eden Yiğido Leylek, kısa bir süreliğine mola vererek antrenman sahasına kondu.

TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER

Bu ziyaret, teknik ekip ve futbolcuların dikkatini çekti. Ardından Yiğido, göç yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Yiğido’nun her yıl yaptığı bu ziyaret, artık bir gelenek haline geldi.