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Yığılca Anaokulu’na “Ayın Fark Yaratan Okulu” Belgesi Verildi

PROJE KAPSAMINDA ÖDÜL ALINDI

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Evvel Zaman İzinde” projesi çerçevesinde Yığılca Anaokulu, “Ayın Fark Yaratan Okulu” belgesiyle ödüllendirildi. Bu proje kapsamında, dostluk teması üzerinde çalışmalar yapan okulda, minik öğrenciler dostluk kavramını somutlaştırmak için rengarenk bileklikler tasarladı.

ÇOCUKLAR DOSTLUĞUN ÖNEMİNİ ÖĞRENİYOR

Etkinlik süresince, çocuklar dostluğun önemini eğlenerek öğrenme imkanına sahip oldu. Proje dahilinde ayın projesi olarak belirlenen etkinlik nedeniyle, okul İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın tarafından “Ayın Fark Yaratan Okulu” belgesiyle onurlandırıldı.

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