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Yığılca’da Araç Çarpışmasında Yaralı Var

DÜZCE’DE KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Düzce’nin Yığılca ilçesinde, bir silobasla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Şafak T. yönetimindeki 06 EPH 434 plakalı silobas, Aksu mevkisinde karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki 81 AEY 689 plakalı otomobille çarpıştı. Bu talihsiz kazada otomobilde bulunan Durcan K. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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