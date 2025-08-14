Yığılca’da Cesur Kurtarıldı, Sağlığı İyi

KAYBOLAN KÖPEK 3 GÜN SONRA BULUNDU

Düzce’nin Yığılca ilçesinde kaybolan ‘Cesur’ isimli köpek, 3 gün süren arayışın ardından kayalıklarda bulundu. Sahibi Veysel Akduman, köpeğinin kaybolduğunu fark ettikten sonra endişeli bir şekilde aramaya başladı. Bugün öğle saatlerinde, köpek Yağcılar köyünde kayalıklarda bulundu.

KURTARMA EKİPLERİ GÖREVE EL ATTI

Durum köpeğin sahibine bildirildi. Veysel Akduman’ın ihbarı üzerine, AFAD ve Kızılelma Arama Kurtarma ekibi hızla olay yerine geldi. Ekipler, kayalıklara halat ile inerek cesur köpeği başarılı bir şekilde kurtardı. Su ve mama verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi ve köpek en kısa zamanda sahibine teslim edildi.