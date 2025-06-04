Yığılca’da İkinci Ayı Olayı Yaşandı

İKİNCİ AYI VAKASI YIĞILCA’DA YAŞANDI

Düzce’nin Yığılca ilçesinde ikinci kez ayı vakası görüldü. İki ayı, arıların bal kovanlarını parçalayıp balları yemeye başladı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayın Detayları

Yığılca ormanlarında gerçekleşen olayda, ormanlık alanda kurulu arı kovanlarının bulunduğu yere iki ayı geldi. İlk olarak kovanları inceleyen ayılar, ardından arı kolonileriyle dolu kovanları tek tek parçalamaya başladı. Bu görüntüler, bölgede kovanları izlemek için kurulan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yetkililere Bildirildi

İkinci kez Yığılca’nın balına saldıran ayıların baygınlık geçirip geçirmediği hakkında bir bilgi mevcut değil. Olay, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine iletildi.