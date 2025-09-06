Yığılca’da Kaza, Üç Yaralı Bulundu

YAĞMUR SONRASI KAZA

Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, yağmur sonrası kayganlaşan yolda çarpışma gerçekleşti. Kaza, saat 16.00 sıralarında Dutlar köyü mevkinde yaşandı. Aynı yöne giden S.G. yönetimindeki 81 ADC 053 plakalı cip ile H.T. idaresindeki 34 GL 9360 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda araç içerisinde bulunan Z.G., S.G. ve H.D. yaralandı. Yolda geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine hemen sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye ulaştırılıp, tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.