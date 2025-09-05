Yığılca’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin 2 saatlik yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde Yığılca- Yedigöller yolu üzerindeki Mengen ve Karakaş köyleri arasında yer alan ormanlık alanda patlak verdi. Yol kenarında başlayan yangının rüzgar etkisiyle hızla ormana yayılması gözler önüne serildi.

BÖLGEDE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangın ihbarının ardından sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Köylülerin de katıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik bir süre içerisinde kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.