Yığılca’da Orman Yangını Kontrol Altında

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE DERHAL MÜDAHALE EDİLDİ

Düzce’nin Yığılca ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin iki saat süren özverili çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, akşam saatlerinde Yığılca- Yedigöller yolu üzerinde, Mengen ve Karakaş köyleri arasında bulunan ormanlık alanda patlak verdi. Yol kenarında başlayan bu yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormana yayıldı.

Ekiplerin Hızlı Çalışması Göz Doldurdu

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahalede köylülerin de destek verdiği bu çalışmalar sonucunda, yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam etti. Ayrıca, yangının çıkış gerekçesiyle ilgili olarak inceleme başlatılmış durumda.