Haberler

Yığılca’da Tarım Aracı Çarpıştı

ÇARPISMA OLAYI VE YARALILAR

Düzce’nin Yığılca ilçesinde yaşanan bir kaza sonucunda “pat pat” olarak bilinen tarım aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Yığılca yolu Güneyaltı mevkisinde, Semih Y. yönetimindeki 81 ABL 408 plakalı otomobil, Ali A’nın kullandığı tarım aracı ile çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Olayın ardından bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucunda yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Enes Y. sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi verildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ümraniye’de Kadın Cinayeti Gerçekleşti

Ümraniye'de bir Özbekistan vatandaşı, sokakta satırla boğazından yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın faili için güvenlik güçleri geniş bir operasyon düzenledi.
Haberler

İzmir Ödemiş’te Kaza 1 Yaralı

Ödemiş’te bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye sevk edildi. Kaza, Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.