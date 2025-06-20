Yiğit Ali Koç, Fenerbahçe’ye seçildi

MINİK YETENEK YİĞİT ALİ KOÇ’UN BAŞARILARI

4 yıldır Ereğli Atletik Spor Kulübü’nde mücadele eden minik yetenek Yiğit Ali Koç, 2 yaşından beri futbolla iç içe bir yaşam sürüyor. Katıldığı seçmelerde ilk turda 300 aday arasından sıyrılarak 14 kişilik gruba girmeyi başaran Yiğit Ali, ikinci turda da aynı başarıyı göstererek Fenerbahçe altyapısı için önemli bir adım attı.

BABASINDAN DESTEK VE GURUR

Yiğit Ali’nin babası Cem Koç, oğlunun küçük yaşlardan beri futbola olan ilgisini dile getirerek, “Yiğit Ali daha 2 yaşındayken topa olan ilgisiyle dikkat çekiyordu. O günden bu yana futbol onun için bir tutku haline geldi. Disiplinli çalıştı, antrenmanlarını hiç aksatmadı. Biz de ailesi olarak hep yanında durduk. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün altyapısına davet edilmesi hem onun hem de bizim için büyük bir gurur. İnşallah bu süreç onun için çok daha güzel kapılar açar” diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

FENERBAHÇE’DE YENİ FIRSAT

Eylül ayında Fenerbahçe altyapısının sezon açılışı çerçevesinde İstanbul’da yapılacak antrenmanlara katılacak olan Yiğit Ali Koç, burada teknik heyetin gözetiminde yeniden değerlendirilecek.