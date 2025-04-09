YİĞİT BULUT, EKONOMİ POLİTİKA KURULU ÜYESİ

ATAMALARLA İLGİLİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atama kararları Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda, Yiğit Bulut’un da yeni görevine ilişkin detaylar merak ediliyor. Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine Yiğit Bulut atandı.

YİĞİT BULUT’UN GEÇMİŞİ

1972 yılında Edirne’nin Keşan ilçesinde doğan Yiğit Bulut, eski Adalet Partisi milletvekili Mustafa Bulut’un oğludur. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlayan Bulut, Bilkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde yaptı. Ekonomi alanında yorumculuk ve köşe yazarlığı yapan Bulut, CNN Türk gibi kanallarda da programlar yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. Gazete Habertürk’teki köşe yazarlığını ve Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

ÖNCEKİ GÖREVLERİ

2013 yılının Temmuz ayında Başbakanlık Başdanışmanlığı görevine atanan Bulut, 30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığına geçiş yaptı. İngilizce ve Fransızca bilen Yiğit Bulut, Aydın Doğan’ın bacanağı Namık Kemal Zeybek’in kızı olan Kanal D spikeri Şule Zeybek ile 2000 yılında evlendi, ancak 2010 yılında boşandı. 2007 doğumlu Ahmet adında bir çocuğu vardır.